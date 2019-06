Une gifle au puissant Xi Jinping

Quelle humiliation! Être à la tête d’un géant de 1,4 milliard d’habitants et ne pouvoir tenir en respect un tout petit territoire semi-autonome peuplé de 7,4 millions d’habitants… Malgré le pouvoir qu’il a réussi à concentrer dans ses mains depuis 2012, le président chinois, Xi Jinping, vient d’assister sans broncher, dimanche, à la défaite de Carrie Lam, cheffe de l’Exécutif de Hongkong. Deux millions de personnes ont envahi les rues pour réclamer sa démission alors qu’elle venait de présenter ses excuses et de suspendre le projet de loi controversé autorisant les extraditions vers la Chine!

Plus de vingt ans après la rétrocession de cette ex-colonie britannique, Pékin n’a toujours pas réussi à gagner les cœurs des Hongkongais. Xi Jinping tablait sur la prospérité économique et la fibre patriotique pour réduire peu à peu l’autonomie du petit territoire, mais il doit se rendre à l’évidence: ce mouvement de contestation sans précédent n’est pas le fait de vieux nostalgiques mais bien de la jeune génération.

Les gens de Hongkong tiennent mordicus au principe «Un pays, deux systèmes» censé régir les relations jusqu’en 2047 (selon l’accord de rétrocession passé entre Londres et Pékin). Pour tenter de calmer le jeu, l’ambassadeur de Chine au Royaume-Uni, Liu Xiaoming, a pris ses distances avec Carrie Lam, affirmant que la loi d’extradition n’avait pas été demandée par son gouvernement. Inféodée à Pékin, la cheffe de l’Exécutif hongkongais a pris sur elle et présenté ses plus plates excuses à la population.

Cette crise fait mauvais genre pour un président chinois qui a promis à l’île sécessionniste de Taïwan le même statut que Hongkong si elle accepte de négocier son retour dans le giron. Ces tensions compliquent le jeu diplomatique au moment où Pékin doit affronter la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Cela dit, même si Carrie Lam venait à démissionner, son successeur serait à nouveau choisi parmi les pro-Pékin. Rendez-vous donc au prochain duel.

