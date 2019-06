Un pouvoir communal à partager

Exit le régime du maire inamovible doté des pleins pouvoirs durant cinq ans dans les communes de moins de 3000 habitants. Thierry Apothéloz, conseiller d’État chargé des Affaires communales, souhaite doter, dès 2025, toutes les municipalités genevoises d’un Conseil administratif. Le poste de maire serait alors endossé tour à tour par chacun des trois membres de l’Exécutif, qui se retrouveraient sur pied d’égalité, comme c’est déjà le cas dans les plus grandes communes.

Alors que plusieurs cas de burn-out ont été recensés chez des maires, que leurs absences prolongées ont parfois bloqué la gouvernance communale durant plusieurs mois et que de nombreux adjoints ont quitté le navire par frustration, le projet semble toucher juste. Suffira-t-il à stopper l’hémorragie de départs et d’arrêts maladie au sein des Exécutifs communaux? C’est à double tranchant. Si le statut de conseiller administratif s’avère plus valorisant, il est également plus exposé. Il implique des contraintes de représentations et un cahier des charges souvent plus touffu. Les petites communes trouveront-elles des candidats pour ces postes? Malgré des dossiers toujours plus complexes à traiter, la faible rémunération des élus et une défiance croissante face aux politiciens, les sièges des Exécutifs restent des places convoitées. Si la formule a déjà fait ses preuves dans les 21 communes de plus de 3000 habitants, on peut aisément parier qu’elle fonctionnera dans les 24 autres. (TDG)