Un plébiscite pour l’information

Il y a trois mois, la SSR tremblait sur ses bases. Les premiers sondages sur l’initiative «No Billag» annonçaient sa disparition. Le résultat de la votation de ce week-end n’en est que plus percutant. Les citoyens de la première démocratie du monde à soumettre au peuple l’existence de son service audiovisuel public ont plébiscité la SSR payée par la redevance.

Le non à «No Billag» à plus de 70% s’appuie sur quelques vérités essentielles qui se sont imposées au cours d’un débat d’une rare intensité: la taille d’un marché minuscule éclaté en quatre langues ne permet tout simplement pas de financer autrement un média audiovisuel de qualité; il n’y a pas d’alternative viable à la SSR; l’information est consubstantielle du bon fonctionnement de la démocratie et elle a un prix. Seuls 30% des Suisses n’y ont pas cru, ce qui correspond au poids de l’UDC, partisan unique de l’initiative.

Mais dans les locaux de la RTS, l’heure n’est pas seulement à l’autocongratulation. Ce 4 mars marque une rupture. Si le peuple a renoncé à tuer la SSR, ce n’est pas pour la conserver telle quelle. Elle doit, et cela dès aujourd’hui, se réformer en profondeur, s’adapter aux nouveaux modes de consommation de l’information – la télévision linéaire est morte –, se recentrer sur son offre originale à moindre coût.

Tout laisse entendre que le directeur de l’institution, le Genevois Gilles Marchand, l’a compris. À peine les résultats connus, il annonçait une série de mesures d’économie et de reconfigurations de ses services qui, à première vue, vont dans la bonne direction. Encore faut-il les mettre en œuvre. Il a devant lui un travail de titan qui demande un puissant leadership doublé de subtils talents de négociateur pour trouver de nouveaux équilibres. Aucun doute que le Romand est mieux armé que son prédécesseur Roger de Weck, qui crispait et cristallisait toutes les oppositions.

La SSR n’est pourtant que l’un des acteurs du paysage de l’information. Ce qu’il faut avant tout retenir de ce week-end déterminant pour le futur de la politique des médias, c’est le message suivant: les Suisses veulent et exigent une information professionnelle de proximité et de qualité. Or, la SSR n’a pas le monopole du service public. La presse privée contribue tout autant, voire davantage, dans sa zone de couverture, à la diversité des opinions et à la formation du débat public. Or elle se trouve aujourd’hui dans un état alarmant. Les raisons en sont bien identifiées. À l’ère du numérique, la publicité – en chute rapide – ne permet plus de financer des rédactions fortes. Et si ces médias, notamment régionaux, devaient perdre de leur substance, on assisterait à une pénurie d’information locale de qualité, et donc à une perte démocratique. Aux éditeurs d’agir, dira le citoyen. Pas seulement. La question, en cette période de crise profonde, est devenue politique. Et il appartient notamment au parlement, sur la base de ce message du peuple, d’assurer les conditions d’une information riche et diverse. L’outil est prêt: il s’agit de la loi sur les médias, actuellement en gestation.

Quelques mesures efficaces pourraient être prises rapidement, comme interdire la publicité sur les plates-formes digitales de la SSR, ériger en priorité absolue la presse pour le format écrit et subventionner l’ATS, en perdition, ce qui profiterait à l’ensemble des médias. Enfin, si l’aide indirecte à la presse reste préférable au nom de son indépendance, l’aide directe ne doit plus être taboue. Les éditeurs, soucieux de leur marge de manœuvre, n’y sont pas favorables. On le comprend. Mais, alors que le paysage médiatique se redessine, ils sont confrontés à un choix existentiel: investir dans le futur, peut-être avec l’aide de l’État ou en collaboration avec la SSR, afin de maintenir un «service public» de qualité, ou économiser à marche forcée pour maintenir le rendement de leurs titres, au risque de se couper de l’audience et des annonceurs. Le public, enfin, a aussi ses responsabilités dans la redéfinition de l’écosystème médiatique. Le message qu’il a délivré dimanche est encourageant. Il est prêt à payer pour une information solide dont la valeur est de mieux en mieux reconnue à l’heure de la propagation virale des «fake news». L’information vérifiée est un produit de première nécessité. Il a un prix. L’ensemble des acteurs de notre démocratie doit s’assurer que cette information-là soit disponible et abordable. Dans l’opération de mise à plat et au régime de la SSR, il ne faudra jamais perdre de vue l’ensemble de l’offre médiatique suisse.