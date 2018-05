Un nouvel Exécutif inébranlable

Les turbulences médiatiques n’ont pas déstabilisé le gouvernement. Malgré les révélations successives qui égratignent l’homme fort du nouveau Conseil d’État, le collège a réparti les missions en son sein en une quinzaine de jours. Plutôt vite. Le résultat? Force est de constater qu’on n’y trouve pas de mésalliance manifeste et que le tout donne une impression cohérente.

On subodore aussi des tensions, que l’Exécutif n’a d’ailleurs pas niées. On peut douter que Mauro Poggia soit ravi de reprendre l’épineux Office des poursuites et faillites et de laisser le social à son nouveau collègue Thierry Apothéloz, qui endosse un rôle de rêve pour un élu de gauche, avec en prime la culture et le sport, vecteurs de lien social cédés (volontairement?) par sa camarade Anne Emery-Torracinta, maintenue à la formation. Autre nouvelle, Nathalie Fontanet est nantie de deux dossiers bouillants (la réforme fiscale et la caisse de pension) et voit en conséquence son dicastère financier allégé. Antonio Hodgers enrichit avec l’environnement son département urbanistique. Serge Dal Busco, lui, jouera l’ingénieur en chef à la tête de la mobilité et des grands investissements.

Et Pierre Maudet? Ne cédant que quelques pans de son royaume actuel, le seul élu au premier tour assumera en plus la présidence. Tout chahuté qu’il soit par les affaires, le libéral-radical apparaît comme le grand patron du Canton. Aux yeux de ses collègues, la présomption d’innocence et le mandat populaire semblent avoir prévalu sur toute autre considération. (TDG)