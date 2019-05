Un lac pas assez accessible

C’était un lieu privilégié, ce sera désormais le privilége de certains. En décidant de faire payer l’accès à la plage de la Savonnière aux non-résidents et de réserver celle de la Nymphe à ses habitants, Collonge-Bellerive tente d’endiguer le flux des baigneurs, il faut en convenir, devenu incontrôlable. L’objectif n’est pas de priver les autres citoyens des charmes que recèle cette commune de la Rive gauche, mais de rendre ces lieux à nouveau agréables pour ses utilisateurs. Mais la solution choisie est-elle la bonne?

Dans les faits, elle risque de priver de nombreux Genevois d’une plage qui, si on peut la comparer à un petit coin de paradis, n’en est pas moins l’une des plus grandes du canton en termes de superficie. Or, la problématique de l’engorgement des lieux de baignade ne se cantonne pas à la Savonnière. À ce titre, l’association Rives publiques, qui se bat contre la privatisation des berges, établit un diagnostic clair: malgré une superficie de 182 mètres carrés, le lac Léman n’offre pas suffisamment de plages accessibles à tous, et le long des rives genevoises en particulier.

Alors que l’on s’apprête à inaugurer la nouvelle plage des Eaux-Vives, Collonge-Bellerive envoie un mauvais signal. Et si la Ville de Genève commençait, elle aussi, à privilégier ses résidents? Aujourd’hui, l’ensemble de la population bénéficie de ses prestations culturelles et sportives. Cela pourrait bien changer. La Ville envisage désormais de limiter l’accès à ses installations sportives. À ce petit jeu, tout le monde finit par perdre.

(TDG)