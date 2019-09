Un couac qui tombe au pire des moments

Ce n’est pas la première fois que la Chancellerie d’État commet une bourde avec du matériel de vote. Il est plus rare que cela débouche sur le report d’un scrutin. Ici, il s’agit d’une mauvaise indication sur les bulletins de vote concernant l’élection complémentaire de deux adjoints à Collex-Bossy, qui aurait pu prêter à confusion. Bon, il n’y a pas non plus mort d’homme. L’erreur est humaine. Reste que celle-là tombe extrêmement mal.

La petite commune de Collex-Bossy, 1700 âmes environ, vit en effet une législature chahutée. Même chaotique. Jugez-en: le maire qui a pris ses fonctions en juin 2015 a lâché la barre à la fin de 2018, après des mois d’arrêt maladie et un retour aux affaires rapidement avorté. Ses deux adjointes ont elles aussi jeté l’éponge en cours de mandat, l’une après une absence prolongée pour des ennuis de santé, l’autre pour cause de déménagement. En conséquence, Collex-Bossy a déjà vécu depuis 2018 deux élections complémentaires pour remplacer une adjointe, puis le maire. Celui qui est en place actuellement, Ricardo Muñoz, est élu depuis moins d’un an, et c’est son premier mandat politique.

Plus ennuyeux, vu les diverses périodes de carence à des postes-clés de l’Exécutif, des administrateurs délégués ont dû être désignés par le Conseil d’État. Mais ceux-ci ne peuvent pas engager financièrement la Commune. Or, d’importants dossiers se discutent en ce moment à Collex-Bossy. Il s’agit d’une part du développement de la zone est du village, un projet immobilier qui fera augmenter la population de 20 à 25%. Et d’autre part, de l’énorme projet de décharge de matériaux d’excavation. Pour mener à bien ces dossiers qui auront un impact durable sur la vie de ses concitoyens, le maire en exercice espérait pouvoir enfin compter sur l’arrivée de deux adjoints, ce qui permettra de compléter l’Exécutif et ainsi le rendre apte à prendre toutes les décisions. Las, il devra encore attendre.

Et déjà, le dépôt des listes en vue des prochaines élections municipales se profile. Il est fixé au 6 janvier 2020. Dans quatre petits mois…