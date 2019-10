Un Nobel pour toucher le ciel

Notre canton se ridiculise si souvent avec des scandales, des affaires ou des gaffes qu’on nous permettra cette fois un petit accès de chauvinisme: deux chercheurs genevois reçoivent le Prix Nobel de physique!

Voilà, le cocorico est poussé, on peut reprendre un peu de hauteur. Ce prix, récompensant Michel Mayor et Didier Queloz pour leur découverte de la première exoplanète, constitue une excellente nouvelle, pour trois raisons.

Lire aussi: Les chasseurs d'autres mondes décrochent la lune

Le Nobel 2019 illustre tout d’abord la qualité de la recherche au sein de l’Université de Genève. Plus largement, il renforce l’aura de la place scientifique lémanique, déjà récompensée il y a deux ans, lorsque le Vaudois Jacques Dubochet a reçu le Nobel de chimie.

La seconde conséquence est plus concrète: avec ce prix, l’UNIGE va grimper dans les classements internationaux. Au-delà des petites vanités attachées aux rankings, un bon classement aide à recruter les meilleurs chercheurs et à attirer les étudiants les plus brillants, créant un cercle vertueux dans un milieu extrêmement compétitif.

Enfin, ce prix fait tout simplement plaisir, parce qu’il récompense des travaux que le grand public peut apprécier. Les détails mathématiques de la découverte resteront obscurs au commun des mortels. Mais l’idée que des milliers, des millions ou des milliards de planètes peuplent le ciel a de quoi nous faire tous rêver. Mayor et Queloz ont élargi notre horizon et accru la portée de notre imagination. Bravo à eux.