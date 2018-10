Suicide assisté, le malaise médical

La Chambre de la Fédération des médecins suisses (FMH), sorte de parlement de l’institution, a refusé de reprendre dans son code de déontologie les nouvelles directives sur la fin de vie élaborées par l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM). Dans la version revisitée qui était proposée, ces directives prévoient qu’un médecin peut pratiquer l’assistance au suicide pour les patients qui présentent une «souffrance insupportable» liée aux symptômes d’une maladie ou d’une infirmité incurables. Jusqu’à présent, la notion retenue était que la fin de vie devait être proche.

La FMH refuse ce changement, jugeant le terme de souffrance insupportable trop vague. Dans les faits, sa décision ne devrait pas changer grand-chose. Les médecins sont soumis comme tous les citoyens au Code pénal, qui n’interdit pas le suicide assisté, sauf si les motifs sont égoïstes. Et aujourd’hui déjà, la pratique dépasse les règles internes à la profession. Sur les 286 personnes accompagnées par Exit en Suisse romande en 2017, 83 étaient des aînés atteints de nombreux maux qui n’allaient pas forcément causer leur mort. Or ils ont obtenu l’ordonnance nécessaire.

De façon plus symbolique, cette décision révèle un décalage. D’un côté, le monde médical a été formé à sauver des gens et semble craindre de banaliser la mort, voire de l’encourager. Et cela malgré le fait que, dans tous les cas, un médecin reste libre de refuser de participer à un tel accompagnement. De l’autre côté, l’assistance au suicide est toujours plus fréquente. Elle répond à une évolution de notre société.

La décision de la FMH traduit un malaise dans une profession qui fait face à ces bouleversements. Et qui est notamment remise en cause par des patients revendiquant leur autonomie. C’est un fait, la notion de souffrance insupportable a une part de subjectivité et peut impliquer une lourde responsabilité de la part des médecins. On peut comprendre que ceux-ci préfèrent l’idée plus objective d’une mort proche. Mais la médecine n’a-t-elle pas une dimension subjective, liée au fait que chaque histoire de vie est différente? (TDG)