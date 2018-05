Saigner le commerce de la viande

Les motivations qui peuvent conduire à manger moins de viande ou à devenir végétarien ne manquent pas. On peut le faire pour sa santé, pour l’environnement ou parce qu’on se préoccupe de la condition animale. On peut aussi manger de la viande et être choqué par les conditions d’élevage industriel ou d’abattage des bêtes.

Pour ceux et celles qui ont caillassé huit vitrines de bouchers en un mois à Genève et leurs soutiens, le combat est tout autre. Il s’agit de frapper la filière viande au porte-monnaie, de «saigner» peu à peu ces commerces.

Ce mouvement «du démantèlement» théorisé par l’Américain Erik Marcus en 2005 dans «Meat Market, Animals, Ethics and Money» vise à faire disparaître à terme «l’industrie de la viande». Pour ce militant végane, ne plus manger de viande, défendre les droits des animaux ou leur bien-être ne suffit pas. Il faut s’attaquer au cœur du système et au plus cruel des bourreaux d’animaux: la boucherie.

Pour la militante antispéciste genevoise Virginia Markus, qui comprend sans excuser ni condamner les caillassages de vitrines, «le fait que l’opinion publique s’insurge contre ces actions est révélateur de son anthropocentrisme aveuglant, qui l’empêche de percevoir la véritable violence: celle qui met à mort 69 millions d’animaux chaque année en Suisse». Une violence mineure répondrait donc à une autre, plus grave. On retrouve là l’argument qui justifie les violences des Black Blocs, qui «ne sont rien comparées aux violences du capitalisme». (TDG)