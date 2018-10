Que les chefs d’entreprise s’engagent!

En révélant enfin le taux d’imposition retenu pour les entreprises (13,79%), le Conseil d’État met heureusement fin à un suspense qui commençait à devenir pesant. C’était urgent: le 1er janvier 2019, le canton de Vaud va déjà adopter le taux de 13,79%. Attendre davantage, c’était pour Genève courir le risque de voir les nouvelles sociétés s’installer dans une commune vaudoise.

En s’alignant sur le taux pratiqué par le canton voisin, le gouvernement évite une baisse d’attractivité. Mais il faut encore que cette nouvelle version de l’imposition des entreprises soit acceptée sur le plan national comme cantonal. Pour que la pilule passe auprès de la population genevoise, appelée à se prononcer en mai 2019, deux conditions minimales doivent être remplies.

La clarté du projet, d’abord. On en prend le chemin. La nouvelle mouture semble plus digeste. La transparence, ensuite. Et là, cela risque de se compliquer. Car cette réforme fera des gagnants (les entreprises concernées) et des perdants (les multinationales, les caisses des collectivités publiques, les PME n’affichant aucun bénéfice et qui devront supporter une charge administrative supplémentaire).