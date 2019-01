Pierre Maudet a gagné, mais à quel prix!

Pierre Maudet a remporté son pari. Mardi soir, les militants du PLR genevois ont voté «la confiance et le soutien» à leur magistrat. Malgré l’hostilité du comité directeur cantonal et du PLR suisse, le conseiller d’État est parvenu à rallier la «base», mobilisée depuis des semaines par son réseau de soutiens.

En parlant d’une simple «prise de température», Pierre Maudet avait par avance affaibli la signification de ce vote. Nul doute qu’il restera sur cette ligne maintenant que les militants se sont prononcés en sa faveur…

Comment expliquer ce résultat, malgré les mensonges, malgré les financements politiques dissimulés au parti, malgré les déductions fiscales problématiques, malgré le fait que le magistrat en charge de la police a incité un ami à faire de fausses déclarations à la justice? Il y a bien sûr le bilan de Pierre Maudet, soutenu mardi soir «pour l’ensemble de son œuvre». Il y a aussi son talent politique, dont on a encore eu un échantillon à Uni-Dufour.

Pierre Maudet a donc gagné. Mais que peut-il faire de cette victoire? Son parti va se déchirer - le président cantonal a déjà annoncé sa démission. La campagne du PLR pour les fédérales sera plombée. Et le conseiller d’État n’aura pas plus de marge de manœuvre qu’aujourd’hui dans son département, tant la rupture de confiance semble profonde au sein du gouvernement et de l’administration.

Pierre Maudet a obtenu un répit. Tant mieux pour lui. Mais tant pis pour le PLR, et pour Genève. (TDG)