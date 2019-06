Philippe: le libéral des deux rives

L’acte II du quinquennat d’Emmanuel Macron a donc été officiellement lancé par son premier ministre Edouard Philippe lors du discours de politique générale, précédant le vote par l’Assemblée nationale de la confiance au gouvernement. L’important ne résidait pas dans ce vote, forcément favorable compte tenu du rapport de force dans cette chambre du Parlement français. Il s’agissait plutôt pour l’exécutif de poursuivre l’entreprise de démolition de la droite et de la gauche «classiques», en captant élus et électeurs issus de ces deux camps par des annonces pouvant plaire aux uns et aux autres. On est donc resté dans le grand classique macronien. Edouard Philippe s’est ainsi posé en libéral des deux rives.

Libéral à gauche, en tablant sur les sujets de société, avec l’annonce de la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes. Libéral à droite, en matière de fiscalité et de sécurité, avec la baisse d’impôt de 27 milliards d’euros et l’annonce d’un «plan stup’» destiné à éradiquer les trafics de drogue. Ou plutôt à tenter de les freiner. Ce n’est pas le premier «plan stup’» ni, sans doute, le dernier. Mais libéral centriste aussi. Avec une prudente réforme des retraites: le premier ministre conserve «la possibilité d’un départ à 62 ans» tout en annonçant des «incitations à travailler plus longtemps». On n’en saura pas plus. Quant à l’écologie, Edouard Philippe veut en faire «le cœur de l’acte II» du quinquennat.

Mais il nimbe sa verdure toute nouvelle d’une brume qui n’a rien d’écologique. Seule mesure d’importance: la fermeture de l’antédiluvienne centrale nucléaire de Fessenheim. Le premier ministre a beau battre sa coulpe en fustigeant le retard de sa prise de conscience, l’écologie, ce n’est vraiment pas sa tasse de thé vert, même bio!

(TDG)