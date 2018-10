Pas de pardon pour les dettes

12 000

Dans la célèbre série «Game of Thrones», une des familles les plus impitoyables arbore un dicton qui contribue à sa réputation: «Un Lannister paie toujours ses dettes». Ce qui ne l’empêche pas, bien entendu, de conspirer, de tuer avec cruauté ou de faire tuer sans scrupule. Mais question gros sous, les Lannister sont irréprochables. Tout le contraire de Barbara, en somme: cette mère de famille, dont nous racontons l’histoire, possède un casier judiciaire vierge, elle a travaillé toute sa vie, mais elle ira peut-être à Champ-Dollon à cause defrancs de contraventions impayées. Comment en est-elle arrivée là? À cause d’un concours de circonstances que nous pourrions tous connaître un jour. Le chômage.

Trois ans sans travail suivis de quelques mois à l’Hospice général – alors qu’elle devait en même temps subvenir aux besoins d’un mari malade et de sa fille adolescente – l’ont conduite en enfer. Elle pensait en sortir grâce au poste qu’elle vient de trouver en raison de ses mérites, mais la justice douche cet espoir en la condamnant à de la prison ferme. Afin qu’elle ne perde pas son emploi, le Service d’application des peines et mesures (Sapem) a accepté de lui octroyer une sanction alternative, soit le port d’un bracelet électronique. Mais si elle n’arrive pas à rembourser ses dettes dans les temps, avec son modeste salaire, elle n’échappera pas à Champ-Dollon. Cette épée de Damoclès pèse en permanence sur elle et l’empêche de reprendre pied. N’est-ce pas cruel et contre-productif? On ne peut pas traiter Barbara comme une personne qui aurait claqué une fortune dans les palaces. Peut-être que, dans ce dernier cas, quelques jours de prison peuvent dégriser l’intéressé et l’aider à prendre conscience de ses actes. Mais dans celui de Barbara, le traitement infligé semble dur; plus inflexible que celui réservé à certains délinquants qui bénéficient, eux, d’un sursis après l’autre.

