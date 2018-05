Où Maudet avait-il la tête?

Il y a une semaine, lorsque nous avons révélé les dessous du voyage de Pierre Maudet aux Émirats arabes unis (EAU), ce n’était encore qu’une «intriguante» histoire. Quelques jours plus tard, à force de contradictions et invraisemblances émises par le ministre genevois, c’est devenu une «affaire». Aujourd’hui, c’est de «crise» qu’il faut parler, et non des moindres. Avec un Pierre Maudet – toujours présumé innocent, faut-il le rappeler? – en très fâcheuse posture.

Des stupéfiantes erreurs de communication de la première heure, nous sommes passés à un constat de fond accablant: accepter l’invitation pour plus de 20 000 fr. de «l’ami de son ami» relève au mieux de la faute grave tant le contexte du voyage était explosif. Au pire, l’affaire aura de sérieuses conséquences sur le plan judiciaire et politique. Pierre Maudet a plaidé «l’imprudence», mais c’est d’inconscience qu’il convient de parler au vu des faits connus à ce jour.

Accepter un tel cadeau de la part de «l’ami de son ami» qui se trouve être le patron des opérations portuaires aux EAU, un homme en connexion avec le gouvernement et la famille princière, est hautement douteux. Le faire au moment, comme l’a révélé la RTS, où une entreprise de l’État émirati renégocie un gros contrat pour le service au sol avec l’Aéroport de Genève, cela devient carrément surréaliste.

Monsieur Maudet, où aviez-vous la tête? Les arguments du ministre résonnent dans le vide. Voyage privé, se défausse-t-il. Une plaisanterie. Privé ou public, en famille ou avec son équipe, peu importe. Un ministre ne peut se placer dans une situation aussi vulnérable. L’ami de l’ami ne connaissait pas sa fonction, a encore plaidé l’élu. Soyons sérieux! Tout généreux «sponsor», fût-il multimilliardaire, veut savoir ce que son «invité» fait dans la vie, surtout quand il vient avec femme, enfants et conseiller.

L’enquête ouverte par le Ministère public, voire une enquête parlementaire, devra faire toute la lumière sur cette sombre affaire. Quant à l’issue de la crise politique qui saisit Genève alors que le nouveau Conseil d’État se cherche un président et tente de répartir judicieusement les portefeuilles, il faudrait être sot pour oser en préjuger. (TDG)