Notre-Dame: des cendres, des larmes et un espoir

Nous sommes si nombreux à avoir aujourd’hui le cœur navré. Notre-Dame de Paris est une église, un trésor du patrimoine, un symbole. Tout cela à la fois et bien plus encore. Elle est l’âme de la France et le cœur du catholicisme. Mais elle dépasse les frontières du pays qui l’abrite et de la foi qu’elle incarne. Elle est le bien commun de l’humanité. Elle est un des rares endroits bâtis par l’homme dans lesquels une forme de magie opère.

Au pied de ses piliers, l’incroyant peut sentir, comme Paul Claudel, descendre sur lui le souffle de l’esprit. Sur son parvis, le touriste pressé peut rester en arrêt devant l’évidence de la beauté. Sous ses voûtes, même un visiteur ignorant l’histoire peut ressentir soudain la profondeur du temps et la vibration des siècles.

Le drame de lundi donne une leçon d’humilité. Cette forêt de poutres demeurée intacte pendant 850 ans, cette toiture unique et ces reliques irremplaçables ont survécu aux guerres de religion, à la Révolution et à deux conflits mondiaux. Notre époque si prospère, si matérialiste et si fière de sa technologie, de ses caméras de surveillance, de ses capteurs, a vu disparaître tout cela en deux heures, impuissante et muette.

Lorsqu’il faudra reconstruire, saurons-nous, avec nos ordinateurs, nos lasers, nos machines, retrouver le génie des bâtisseurs du XIIIe siècle? Rien n’est moins sûr.

Devant tant de désolation, on trouvera un réconfort dans l’héroïsme des pompiers, qui ont sauvé l’essentiel, au péril de leur vie; une consolation dans l’élan de solidarité mondial né en un temps record; un espoir dans la volonté de la France de rebâtir sa cathédrale.

Dans dix ans, dans vingt ans ou dans trente, Notre-Dame aura retrouvé, du moins en partie, sa splendeur. Nul doute que, ce jour-là, sa magie nous envoûtera à nouveau, et pour longtemps. (TDG)