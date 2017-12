New Delhi rit, Paris y croit, Berne espère

La progression est spectaculaire. En termes de taille du PIB (produit intérieur brut), l’Inde pourrait dépasser le Royaume-Uni et la France pour se hisser au cinquième rang mondial, derrière les États-Unis, la Chine, le Japon et l’Allemagne. À New Delhi, on doit savourer la revanche, en particulier contre l’Angleterre, son ancienne puissance coloniale. Selon diverses enquêtes, la France, de son côté, est promise à la dégringolade, talonnée désormais par le Royaume-Uni et le Brésil.

Cette redistribution des cartes est intéressante: c’est davantage grâce à l’innovation dans le domaine de la logistique, de l’informatique et des sciences de la vie, plutôt qu’à son poids politique (elle reste un nain dans ce domaine), que l’Inde progresse pareillement. Mais cette guerre des chiffres est aussi à relativiser. Car, dans un monde économique bouleversé par les révolutions digitales, ce n’est de loin pas le plus lourd qui va forcément être le plus agile. Et, s’agissant de la France, les pythies auraient bien tort de l’enterrer avant de discerner les effets réels des réformes annoncées par Emmanuel Macron. Rendez-vous dans deux ou trois ans.

Et la Suisse? Son économie s’en tire plutôt bien, aidée surtout par une anémie bienvenue du franc, qui permet notamment à l’industrie horlogère ou à celle basée sur les technologies médicales, particulièrement bien représentées dans l’arc lémanique, d’arborer de bonnes joues roses en cette période des Fêtes de fin d’année. Cet affaiblissement contre l’euro ne permettra peut-être pas au pays de se cramponner dans le classement des vingt nations les plus puissantes. Mais il lui donne la possibilité de consolider sa place au sein d’un indicateur moins suivi, celui du PNB (produit national brut), qui prend en compte les revenus réalisés à l’étranger par les multinationales helvétiques. Enfin, on oublie aussi l’indice global du bonheur. Qui permet au Costa Rica de tailler des croupières à tout le monde. (TDG)