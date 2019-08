Ne pas bâtir Genève contre les Genevois

Les fronts se crispent sur la question de l’urbanisme à Genève. Le démarrage du chantier des Allières, avec ses lourdes atteintes au patrimoine bâti et arboré, fait fuser de durs griefs. En pleine crise climatique, les critiques font mouche en dénonçant la destruction d’une végétation séculaire. En face, on ne peut plus se contenter de répliquer en parlant de pénurie de logement.

En deux décennies, ce fléau a servi jusqu’à l’usure pour justifier le sacrifice de quartiers anciens ou de terres arables. On bâtit à tour de bras (l’an dernier, 2682 logements sont sortis de terre), mais la pénurie recule à peine et les loyers restent exorbitants. Le bétonnage a par ailleurs produit une pléthore inédite de bureaux et autres surfaces d’activités. L’argumentaire des autorités est dès lors affaibli. Mais il y a plus. Une partie croissante de la population est lassée de voir s’ériger des horreurs. Pourquoi a-t-on fait preuve d’autant de créativité législative pour autoriser de douteuses surélévations (dont les gains en termes de logements sont minimes) alors qu’on s’est montré si peu ingénieux quand il s’agissait de préserver tel charmant édifice ou de verdir tel espace public?

Pour ne rien arranger, la méfiance s’installe. On vous avait promis un écoquartier exemplaire et verdoyant? Applaudissez donc ces sévères façades, dont le gabarit a été fortement rehaussé en catimini depuis la publication des plans initiaux, qui ont crû sur une plaque de béton surplombant un parking. Et gardez confiance même quand les liens incestueux entre élus et promoteurs font les gros titres…

Genève a besoin de logements. Mais si on veut pouvoir continuer à en bâtir sans causer des émeutes, il devient impératif de mieux prendre en compte la sensibilité des gens et de passer à une gestion véritablement participative et transparente de l’urbanisme. Faute de quoi, constructeurs et décideurs donneront toujours plus l’impression de bâtir Genève contre les Genevois.