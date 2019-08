Médias: enfin une décision intelligente

Savoir ne pas s’entêter quand tout indique que l’on part dans la mauvaise direction. En politique, c’est un trait d’intelligence trop rare pour ne pas être souligné. En enterrant le dossier mal ficelé qu’elle a hérité de Doris Leuthard, la nouvelle cheffe du Département de la communication tourne la page d’un mauvais scénario écrit au lendemain de la votation sur la redevance SSR.

Dans la précipitation, l’administration avait imaginé distribuer de nouvelles subventions aux médias électroniques mais sans tenir compte de la presse écrite. En clair, la nouvelle politique du Conseil fédéral revenait à consolider encore et toujours la SSR et ses vassales régionales (TV et radios locales). Sans traiter de l’urgence du moment: l’explosion dramatique des coûts de la distribution des journaux en raison de la baisse des tirages et de la publicité.

Avec sa décision, Simonetta Sommaruga rétablit une hiérarchie dans les priorités. Les quotidiens bénéficieront d’une aide indirecte supplémentaire dans un délai bref et la branche poursuivra ses réflexions sur l’appui que l’État peut apporter à un secteur économique jugé essentiel au bon fonctionnement de la démocratie. À l’évidence, si l’État postule que l’information relève d’un bien commun universel, alors son intervention ne peut plus être délimitée par le seul périmètre de la SSR. Une révision de la Constitution doit être envisagée.

L’aide indirecte ou même directe, y compris à des entreprises privées, n’a rien de choquant. Il existe quantité d’activités économiques commerciales aidées par la Confédération ou les Cantons quand les conditions de marché l’exigent (agriculture, énergie, fonds pour l’innovation industrielle, etc.).

Toute une série d’instruments permettent de concilier les intérêts a priori contradictoires entre la poursuite d’un bien commun et une activité commerciale. Cela devrait être l’objectif d’une nouvelle loi sur les médias: favoriser la diversité des contenus tout en stimulant la concurrence et l’innovation éditoriale.