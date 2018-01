Maintenant, Quennec doit se retirer

«Casse-toi Quennec!» Le public des Vernets ne prend pas de gants. Il ne veut plus. Il n’en peut plus. Ras le bol de ce président qui semble être le seul à ne pas prendre la mesure de la gravité de la situation. Plus que jamais, le club est en grand danger. Dans un communiqué publié le mardi 16 janvier, les dirigeants reconnaissent qu’un déficit de 6 millions est programmé pour l’exercice en cours. Sur un budget de 18 millions, le résultat négatif est donc de 33%. À ce niveau, difficile d’évoquer autre chose qu’une grave faute professionnelle. Dans n’importe quelle entreprise, les responsables seraient priés d’en tirer les conséquences. Dans n’importe quel ménage privé, de tels manquements conduiraient, à terme, le chef ou la cheffe de famille au divorce.

Hugh Quennec n’en est pas encore là. Pas pour le moment. Et c’est sans doute la seule bonne nouvelle de cet hiver horribilis que traverse son club. Il n’est sans doute pas le seul et unique responsable de la situation. Mais en tant qu’actionnaire unique du club, c’est bien lui qui cristallise ce qui est aujourd’hui bien plus qu’un simple malaise. Le patient GSHC est aux soins intensifs. Et c’est du président seul que peut venir le salut. Le remède? Qu’il accède au cri du cœur des fans.

On sait qu’un groupe de repreneurs, tous très bien implantés dans le tissu économique local, a mis en place un plan de reprise. De sources concordantes, ce «plan B» devrait non seulement permettre au club d’éviter le naufrage mais également lui permettre de voir l’avenir avec une bonne dose d’optimisme.

Cette révolution de palet est conditionnée au bon vouloir et à la clairvoyance d’un président qui pourrait très vite se retrouver totalement esseulé. Car il apparaît désormais possible que les investisseurs du complexe du Trèfle-Blanc, qu’il avait lui-même convaincus de s’engager à ses côtés, cherchent à se retirer. Ils ont sans doute compris que tant que Hugh Quennec garde le puck dans son camp, le club va droit dans le mur.

(TDG)