«MBS», le prince est désormais nu

Les dirigeants désignés par leurs seules initiales sont rares. «JFK» évoque chez chacun le souvenir d’un président américain dans la fleur de l’âge. L’irruption sur la scène internationale de Mohammed ben Salmane, jeune prince héritier d’une monarchie grabataire, s’inspirait de cette logique. «MBS» amenait avec lui un vent nouveau qui devait balayer l’Arabie saoudite.

Sa campagne promotionnelle l’a envoyé en Europe et aux États-Unis. Jusqu’à Hollywood, la Sodome et Gomorrhe de l’Occident, où il s’est affiché aux côtés de vedettes de cinéma et de capitaines d’industrie. À l’interne, l’enfermement de nombreux dignitaires dans un hôtel de luxe de Riyad devait envoyer un puissant signal contre la corruption de l’élite saoudienne, et les femmes du royaume, libérées de la tutelle masculine, allaient enfin voir du pays au volant de leur voiture.

Sur le papier, l’histoire de ce modernisateur était trop belle pour être vraie, et le meurtre présumé du journaliste Jamal Khashoggi, le 2 octobre au consulat saoudien d’Istanbul, pourrait compromettre irrémédiablement l’image de MBS. Le «Washington Post», quotidien pour lequel écrivait l’opposant, résume l’enjeu en citant un ancien agent de la CIA: lorsque quinze membres des services de sécurité saoudiens – dont certains assurent la sécurité rapprochée du prince héritier – se rendent à l’étranger au moyen d’un avion privé pour mener une opération dans un consulat, MBS ne peut pas ne pas en être informé.

Plus que l’impitoyable guerre qu’il mène au Yémen au prix d’innombrables vies civiles, plus que l’hypocrisie consistant à laisser les femmes conduire tout en enfermant les féministes jugées trop remuantes, la mort de Jamal Khashoggi a révélé la face obscure du trentenaire. Si MBS pensait envoyer un signal à ceux qui, ayant choisi l’exil, contestent son pouvoir, c’est l’inverse qui se produit: les critiques se renforcent et le plan com planétaire tourne court. Le prince est nu. (TDG)