Les coûts de la santé, une responsabilité partagée

Les coûts de la santé ne cessent d’augmenter: qu’est-ce qui cloche? La lecture du rapport commandé par le Conseil fédéral et sorti fin octobre révèle à quel point les dysfonctionnements existent à tous les niveaux, donnant le sentiment d’un système tordu de tous côtés.

Les coupables sont nombreux. Pharmas, médecins, cantons, assureurs, patients… Personne n’est tout blanc dans cette affaire et tous doivent se montrer responsables s’ils veulent faire bouger les choses. Le problème, c’est que chacun est prêt à soutenir des mesures… Tant qu’elles ne le pénalisent pas. Il est plus simple de voir la paille dans l’œil du voisin! Les intérêts des acteurs de la santé sont divergents, leurs alliances varient au gré des thématiques… Au final, chacun devra faire des concessions.

En septembre, à l’heure de présenter les primes d’assurance-maladie 2018, Alain Berset appelait tous les acteurs du secteur à faire des efforts. Le gouvernement doit justement fournir des recommandations sur le sujet d’ici au printemps. Des compromis seront nécessaires entre tenants du libéralisme et chantres de l’État social. Plus facile à dire qu’à faire! Cela sera-t-il possible? En tout cas, le jeu en vaut la chandelle puisque 15 à 20 milliards de francs pourraient être économisés chaque année si on supprimait les aberrations. Il serait bon de s’en rappeler au moment où chacun devra prendre ses responsabilités. (TDG)