Le train entre dans la vie des Genevois

La légende veut que les dimanches genevois évoquent l’apocalypse tant les lieux publics y sont désertés par toute vie humaine. Elle a reçu un démenti cinglant au premier jour de la mise en service intégrale du Léman Express. Dans toutes les gares, dans toutes les rames, l’affluence était massive, démontrant sans conteste l’énorme intérêt des Genevois pour leur nouvelle infrastructure – une appétence que la grève en cours en France n’a manifestement pas émoussée.

Lire aussi: Bravant grèves et tags, le Léman Express a démarré en fête

La foule est partie à la découverte de ces nouveaux espaces publics, de ces lieux de vie que sont les gares et des commodités du train qui, si elles étaient déjà connues de la Rive droite, étendent maintenant leurs bienfaits à l’est du canton. On a senti dans l’air un sentiment d’euphorie teinté d’hébétude et on a perçu dans les regards une certaine fierté. Avec ce paradoxe: dans la cathédrale ferroviaire qu’est la gare de Champel, on se dit que Genève a gagné ses galons de métropole. Mais en même temps, en naviguant en quelques minutes d’un quartier à l’autre, l’agglomération s’est comme rétrécie.

Alors oui. Il y a une grève et il y en aura d’autres. Il y a des détails à rectifier et ce ne sont pas les derniers. C’est la vie. Il n’en reste pas moins que la ville a reçu dimanche un outil formidable qui va transformer son quotidien, pour le mieux et en ligne avec les défis environnementaux qui sont ceux de notre siècle. C’est une superbe nouvelle pour Genève, qui en avait bien besoin.

Au juste, quels sont ces milieux qui, il y a peu, se demandaient qui diable prendrait ce train et à qui il servirait? Par respect pour le climat festif, on aura la charité de ne pas rappeler l’identité de ces visionnaires. Mais préparons-nous déjà à entendre bientôt les quérulents de service se plaindre du sous-dimensionnement de l’ouvrage.