Le prestige n’a pas de prix

Avec la Laver Cup, Genève va découvrir demain la compétition de tous les superlatifs. Construire une arène de 17 000 places en trois semaines, asseoir sur un même banc 50 titres du Grand Chelem (Federer-Nadal-Borg), placer un micro entre John McEnroe et Nick Kyrgios, rien n’est impossible dans cette version du «tennis 2.0».

Mais l’innovation et l’opulence fascinent autant qu’elles agacent. Et le bébé du duo Federer-Godsick grandit, depuis deux ans, avec les oreilles qui sifflent. Il y eut le procès en régicide, comme si l’agonie de la Coupe Davis avait été accélérée par sa naissance. Le procès en iconoclastie; un super tie-break à la place du troisième set, quelle hérésie! Celui du dilettantisme puisqu’une exhibition ne saurait être sérieuse.

Et enfin le pire de tous, le procès en cupidité: stars grassement payées, places chères, sponsors haut de gamme…

Or depuis 2017 et la grande première à Prague, la Coupe Davis s’est débranchée toute seule tandis que même Wimbledon inventait un tie-break absurde. Assez pour envisager que la Laver Cup aurait pu avoir raison avant tout le monde?