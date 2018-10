Le monde du travail est en état de stress

Si la grève des maçons est globalement bien acceptée par les Genevois malgré les problèmes de circulation qu’elle provoque, c’est qu’ils sont nombreux à se sentir concernés «au niveau du vécu». Dans la plupart des branches économiques, les relations entre employés et patrons se tendent depuis quelques années, malmenant comme rarement le dialogue social dans un canton qui en avait pourtant fait sa marque de fabrique.

Comme dans le secteur du commerce, les partenaires sociaux du gros œuvre se rejettent mutuellement la responsabilité de la rupture du dialogue. Chaque camp accuse l’autre «d’intransigeance» et «d’incapacité de négocier». Plus étrange, tous parlent avec nostalgie du temps où il était possible de trouver des accords.

Que s’est-il donc passé? En tous les cas pas un changement de génération, puisque ce sont globalement les mêmes personnes qui sont face à face. On parierait plutôt sur une crispation générale, provoquée principalement par la pression exercée sur le monde du travail par une concurrence de plus en plus effrénée.

À partir de là, deux stratégies sont possibles: déréglementer et laisser les entrepreneurs se battre entre eux, ou fixer les mêmes règles à tous, en contrôler l’application et sanctionner si nécessaire. À Genève, c’est jusque-là la seconde solution qui avait la préférence. C’est certes lourd et compliqué à faire respecter, mais cela fait moins de victimes que la loi de la jungle.

