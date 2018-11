Le mérite genevois face aux clandestins

Discrètement, durant les deux dernières années, Genève a été un laboratoire. Un terrain d’expérience sur lequel ont été régularisés des centaines de sans-papiers. En délivrant des permis de séjour à des hommes et femmes installés de longue date, notre Canton a pris le contre-pied du durcissement généralisé.

Aujourd’hui, une première étude universitaire permet de mesurer les effets de la politique genevoise. La recherche a le mérite de produire des données fiables sur un phénomène souterrain. On mesure désormais les revenus des sans-papiers et l’effet négatif de la précarité de leur statut sur la santé physique et psychique. En creux, l’étude dit une chose importante: à mesure que les perspectives de régularisation se concrétisent, les conditions de vie économiques et sociales s’améliorent.

Cette semaine, même un UDC zurichois a plaidé en faveur d’une «sorte d’amnistie» qui sortirait des milliers de personnes de la clandestinité. En réalité, la grande avancée genevoise n’est pas de régulariser en série, mais plutôt d’avoir intégré des critères objectifs – durée de séjour, indépendance financière… – dans ses procédures d’évaluation des dossiers. Il faut reconnaître ce mérite aux associations qui ont milité durant plus de quinze ans et à Pierre Maudet, porteur du projet à Berne.

Il n’empêche. À quelques semaines de la fin de l’opération Papyrus, aucune garantie n’a été formulée pour la suite. Une décision de l’Administration fédérale est attendue. Elle fixera des milliers de clandestins sur leur avenir à Genève et peut-être dans le reste du pays.

