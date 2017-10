Le macadam, ce trésor si convoité

En attendant un vrai réseau de Vélib’, Genève devra donc regarder ce dossier pédaler dans la semoule des tribunaux. La justice vient de donner tort au réseau privé de vélos en libre-service qui s’est déployé en ville à la hussarde, tout en tentant, dans le cadre d’une autre procédure, de faire dérailler le déploiement d’un réseau public. Une genevoiserie de plus? Même pas. Zurich vit les mêmes difficultés avec le même opérateur, décidément procédurier.

En parallèle, la Suisse vit l’assaut d’un autre opérateur, asiatique. Pourquoi ce concept si sympathique de Vélib’ tourne-t-il à l’empoignade? Sans doute car certains n’y voient plus un concept philanthropique ou un peu bobo, mais un juteux marché potentiel au vu de l’évolution des mœurs en matière de mobilité. En effet, les gens sont de moins en moins intéressés à posséder un véhicule et recourent toujours plus à la location de services de transport ou à l’emprunt payant d’engins correspondant à leurs besoins et envies du moment. Les loueurs et prestataires ont tout intérêt à se trouver à proximité de leurs clients. Pourquoi pas dans la rue? Et si c’est gratuit, ça ne gêne pas le commerçant!

C’est donc à raison que la justice vient de mettre le holà. L’espace public est un bien rare et disputé dans une grande ville: il faut réguler son utilisation à des fins commerciales si on veut éviter de voir nos centres urbains se muer en véritables souks livrés à la loi du plus fort. Il en va de l’équité avec d’autres activités (chantiers, terrasses de bistro, affichage publicitaire) qui paient leur emprise sur la chaussée, tandis que le simple pékin alimente l’horodateur.

Reste que la règle, désormais clarifiée, doit s’appliquer à tous. Au juste, que font les autorités quand des espaces en théorie piétons sont occupés constamment par les scooters de tel livreur de sushis ou les limousines des clients de tel hôtel de luxe?

