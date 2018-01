Le diesel n’est pas (encore) mort

Tout était bleu. Bleu comme l’eau des lacs, comme l’azur. BlueMotion par-ci, AdBlue par-là. Respirez. C’était l’époque du diesel triomphant: économe, vigoureux, permettant de rejoindre Perpignan avec un plein. Et propre en plus – la parcimonie des véhicules estampillés TDI et HDI, entre autres, rimant avec contribution réduite au réchauffement climatique.

N’en jetez plus. C’était il y a moins de quatre ans. Tout passe. Après l’éclatement du scandale des diesels Volkswagen trafiqués en septembre 2015 – suivi d’un front de critiques que le lobby Auto-Suisse qualifie de «diesel bashing» – les convictions se fissurent. Et si je ne pouvais bientôt plus entrer dans Zurich avec mon diesel neuf acheté 40 000 francs? Et si les particules fines étaient bien pires que la fonte des glaciers?

Résultat, en Suisse, on choisit le gasoil à reculons, sans le crier sur les toits: en 2017, les moteurs diesels représentaient 36% des choix contre près de 40% il y a un an. En France, qui n’a pas vu naître Rudolf Diesel – mais qui était pourtant la terre promise du gazole – c’est carrément la débandade.

Surprise, l’acheteur helvétique ne se reporte pourtant que peu sur les propulsions alternatives. En dépit des efforts des constructeurs pour mettre en avant des véhicules hybrides ou électriques leur permettant de respecter les limites d’émission de CO2, le public hésite… et revient aux moteurs à essence.

La technologie actuelle a encore du mal à faire oublier la liberté offerte par un plein de super. Mais les grandes marques s’acharnent afin que cette transition dure le moins longtemps possible. (TDG)