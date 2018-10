Le cas Barazzone

D’abord, ce sont les similitudes qui frappent. Unité de lieu (Abu Dhabi), de procédé (invitation), de positionnement sur l’échiquier (centre droit), de destin politique (envergure nationale), de carrière (via l’Exécutif de la Ville), de génération (la trentaine à l’époque) et de proximité avec la puissante société de navigation MSC. Mais ce sont les différences qu’il convient de retenir à ce stade: Pierre Maudet et Guillaume Barazzone ne sont pas sur le même bateau.

L’excursion du premier s’est transformée en «affaire» dès le moment où il a été contraint de reconnaître qu’il avait menti. Ce n’était pas un ami, mais le prince héritier de l’émirat qui l’avait convié. De surcroît ont plu les suspicions d’avoir concédé des avantages à des personnages liés à l’organisation de son voyage, au fruit d’un sondage électoral ou à la fête pour ses 40 ans dans le fameux et feu établissement Escobar. Avec un doigt appuyé sur le renvoi d’ascenseur?

Le présumé innocent est désormais poursuivi par le Ministère public genevois. Rien de tout cela du côté de Guillaume Barazzone. Il a été sollicité ce mercredi 24 octobre par le procureur en tant que personne appelée à donner des renseignements dans une procédure formellement dirigée contre inconnu.

Et ce n’est pas suite à une dénonciation, mais aux informations qu’il a délivrées. Certes, il a dû se dévoiler ainsi sous la pression du Conseil municipal et se retrouve dans la même situation procédurale que Pierre Maudet un an auparavant.

Il appartient au magistrat de la Ville de poser tout et tout de suite sur la table. Peu importe, au fond, si le vol fut en classe économique ou en first. Utile, en revanche, d’indiquer si son escapade au Louvre d’Abu Dhabi fut celle d’un promeneur solitaire ou le produit d’une action de réseautage. Tous ces «détails» prennent désormais de l’importance.

Les élus occidentaux initiés à la diplomatie du Golfe arabique auraient tort de ne pas y voir tout l’intérêt pour leurs administrés. Mais la transparence est dorénavant requise pour ne pas s’y ensabler. (TDG)