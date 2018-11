Le PLR hésite devant l’abîme

Parfois, il n’y a plus que des mauvaises solutions. Prenant acte d’un parti divisé, le comité du PLR a décidé de ne pas jeter de l’huile sur le feu. Il n’appelle pas au départ de son magistrat Pierre Maudet et accepte de prendre la température de l’affaire lors d’une assemblée programmée le 6 décembre prochain. L’explosion de la direction ou de son magistrat est donc remise à plus tard.

Remise seulement car, sur le fond, rien n’est résolu: le magistrat, toujours présumé innocent, est loin d’être sorti d’affaire vu les développements judiciaires. Les soupçons, attisés par son «mensonge originel», celui de son voyage privé à Abu Dhabi, continuent de fleurir. Et le PLR Suisse maintient la pression, comme le démontre Petra Gössi. Le parti genevois aurait-il pu s’éviter ce psychodrame? Sans doute. Si sa direction avait tranché plus tôt ou, meilleure solution, si Pierre Maudet s’était lui-même retiré.

De toute façon, à l’interne, l’affaire lui échappe. Les traumatismes se réactivent: il y a ceux, lointains, de la rivalité Haegi-Balestra, qui a laissé le Parti libéral sur le carreau à la fin des années 90, car on ne se débarrasse pas impunément d’un magistrat en place; il y a ceux, plus proches, de la concurrence entre libéraux et radicaux et des méfiances de la fusion de 2012. Autre phénomène connu, face aux critiques, et après un moment d’ébranlement, les membres se rallient. C’est la citadelle assiégée. Tous avec Pierre et sus aux traîtres! L’Escalade n’a pas encore commencé que le PLR nous fait déjà une belle cacade. Et ne semble pas près d’en sortir. (TDG)