Le Brexit, cette machine à broyer

Elle a annoncé son départ vendredi devant la presse avant de regagner son bureau du 10, Downing Street.

Sa voix tremblante trahissait l’émotion du moment. Mais surtout, son dos voûté soulignait un malaise plus profond. Après presque trois ans comme première ministre, Theresa May porte, au sens le plus littéral, le poids de son échec sur ses épaules.

Il suffit de revoir les images de sa prise de fonction à l’été 2016 pour constater la différence de posture. Hier déterminée, énergique, droite. Aujourd’hui fatiguée, éteinte, arc-boutée. Mener à bien la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a consumé ses jours et ses nuits, lui a valu d’innombrables salves de l’opposition et de son propre camp, sans aboutir au résultat escompté. La première ministre n’a pas résisté à cette machine à broyer qu’est le Brexit.

Cette mécanique avait déjà emporté son prédécesseur, David Cameron. Elle pourrait très bien réserver le même sort à son successeur, qu’il s’agisse de Boris Johnson ou de quelqu’un d’autre. Elle menace aussi de détruire le camp conservateur. Ce dimanche, le parti de Winston Churchill et de Margaret Thatcher pourrait ne récolter que 7% des suffrages aux élections européennes.

Mais le danger dépasse les seules personnes ou leurs formations politiques. Il plane sur un Royaume-Uni profondément divisé, car le Brexit pose une question politiquement existentielle. Qu’adviendra-t-il si le pays quitte l’Union européenne sans accord? Les Écossais exigeront-ils de se prononcer à nouveau sur leur indépendance? Que se passera-t-il si un nouveau vote remet en question le référendum de 2016? Les Britanniques, toutes opinions confondues, trouveront-ils le moyen de se réconcilier? La machine à broyer du Brexit tourne toujours à plein régime.

