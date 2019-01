L’amoralité fiscale reste à la mode

Certaines grandes entreprises trouvent normal d’aider leurs cadres dirigeants à échapper au fisc en usant de montages financiers abracadabrants. C’est le triste enseignement des «Fashion Leaks», cette fuite de documents issus du groupe français Kering, qui possède notamment Gucci.

Que dit cette fuite? D’abord que le niveau de rémunération des pontes de la mode est incroyablement élevé. L’ancien directeur de Gucci Patrizio di Marco, une star du milieu, a touché près de 23 millions en cinq ans sur un compte à Singapour, en plus de son plantureux salaire italien. Tant mieux pour lui, mais le montant peut choquer quand on connaît le médiocre niveau de rémunération des «petites mains» du prêt-à-porter de luxe.

Ensuite, la Suisse a longtemps eu pour modèle d’affaires d’accueillir l’argent caché par les super-riches et les multinationales. En usant parfois de stratagèmes douteux: sociétés écrans et contrats bidon de «consultant», domiciliation fictive, forfait fiscal abusif, toute la panoplie dont ont bénéficié, au Tessin, Patrizio di Marco et Gucci.

Dans ce domaine, l’inventivité humaine est sans limites. Ce n’est pas parce que le secret bancaire a sauté et qu’une ère de transparence fiscale généralisée a soi-disant été instaurée que ces pratiques cesseront. Mais les Suisses auront bientôt l’occasion de faire un petit pas dans la bonne direction. En mai, ils voteront sur la réforme dite RFFA, qui abolirait les statuts fiscaux spéciaux des multinationales, un dispositif agressif et condamné au niveau international. Une partie dogmatique de la gauche – et de l’UDC! – s’oppose au projet, notamment parce qu’il favoriserait le «dumping fiscal». Mais c’est plutôt l’inverse: en abolissant les statuts spéciaux, la Suisse contribuerait aux laborieux efforts mondiaux pour limiter les tricheries fiscales des multinationales. Une occasion à ne pas manquer.

