L’Allemagne, pays d’immigration

L’immigration n’est plus un tabou pour les Allemands. Pour eux, c’est une question d’avenir! Ils savent qu’ils sont les plus âgés de la planète, après les Japonais, et que leur système social est menacé par une démographie chancelante. Sans les étrangers, leur prospérité est menacée à moyen terme. La classe politique n’a pas peur de le dire à haute voix malgré la montée inexorable de l’extrême droite. «Nous avons besoin d’étrangers», a répété Angela Merkel pour expliquer sa loi facilitant l’accès au marché du travail des travailleurs de pays tiers (hors Union européenne).

Il ne s’agit plus aujourd’hui d’organiser le «retour» de ces «immigrés», comme le réclamaient encore les conservateurs jusque dans les années 2000, mais de les intégrer au plus vite. Même l’aile bavaroise et ultraconservatrice du Parti chrétien-démocrate (CSU) préconise l’intégration! «Nous ne devons surtout pas répéter les erreurs des années 60», a insisté la chargée gouvernementale à l’Intégration. Le million de réfugiés arrivés en 2015 a déjà profité de cette nouvelle politique. Ils ont eu accès immédiatement au marché du travail et à des cours de langue intensifs et obligatoires.

Quant aux écologistes, ils ont abandonné leurs idéaux de société «multiculturelle». Réalistes, ils préconisent eux aussi l’intégration des populations étrangères pour éviter l’émergence de sociétés parallèles. L’Allemagne a réformé son code de la nationalité (avec introduction du droit du sol). Elle a reconnu la place de l’islam dans la société. Elle a facilité l’accès des citoyens d’origine étrangère aux services publics. En vingt ans, elle est ainsi devenue un modèle d’intégration.