Guerre de l’info autour de la 5G

Swisscom et consorts se voyaient sans doute en hérauts des temps modernes, accueillis à bras ouverts par les populations démunies auxquelles ils viendraient apporter le progrès. Mais voilà que, tout comme les anciens conquistadors qui prétendaient civiliser le monde, les chantres de la 5G sont reçus à coups de flèches et de sarbacanes.

Face à cette fronde populaire et politique, le géant bleu a sorti l’artillerie lourde, en se payant à prix d’or des doubles pages de publireportage dans plusieurs journaux alémaniques et romands, et en couvrant nos murs d’affiches géantes. C’est David contre Goliath.

Cette guerre de l’information se joue aussi sur le champ de bataille politique. Signe d’une certaine nervosité sur un sujet brûlant d’actualité, les pro et les anti-5G se sont fendus de missives aux Conseils municipaux pour leur vanter les mérites de cette technologie, ou au contraire les enjoindre de s’en méfier.

Certaines communes ont décidé de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour surseoir au déploiement de la 5G sur leur territoire, du moins en attendant les résultats d’études indépendantes sur les risques en termes de santé. Mais à part donner des préavis négatifs aux demandes d’installations d’antennes, elles n’ont pas beaucoup de pouvoir dans ce domaine.

Bombardés par les deux camps d’études contradictoires sur la 5G, toutes plus scientifiques les unes que les autres, les citoyens et les élus locaux sont un peu perdus. À moins d’être diplômé de l’EPFL, il est difficile d’y démêler le vrai du faux, la propagande des faits. Swisscom accuse ses détracteurs de tenir des propos irrationnels. Mais qu’est-ce qui l’est le plus: la peur de la 5G ou notre soif insatiable de technologie qui tend à nous faire oublier tout principe de précaution?

(TDG)