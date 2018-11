Ghosn arrêté, une tuile pour la France

Avec l’arrestation de Carlos Ghosn, lundi à Tokyo, la France et Renault viennent de prendre une tuile monumentale. La présomption d’innocence dont bénéficie encore cet immense patron, soupçonné de malversations diverses, n’y change quasiment rien. Hiroto Saikawa, le président exécutif du partenaire japonais Nissan, a déjà annoncé la tenue d’un conseil d’administration jeudi. Ordre du jour de cette réunion: démettre Carlos Ghosn de la présidence du board de Nissan.

Cette perspective laisse présager le début d’une sourde revanche nippone contre un certain… Emmanuel Macron. Une sorte de retour de manivelle bien brutal. Souvenez-vous! En automne 2015, ce ministre de l’Économie refusait de «déstabiliser l’alliance Renault-Nissan», alors que le partenaire japonais sollicitait des droits de votes égaux à la tête de RNBV, structure commune à la tête de Renault, Nissan et Mitsubishi. Les rapports sont bien sûr toujours restés courtois entre Paris et Tokyo. Mais cette sagesse ne permet pas d’éluder quelques réalités de plus en plus évidentes.

Depuis le sauvetage de Nissan, il y a près de vingt ans, les choses ont en effet bien changé. En volumes de production, le groupe japonais est devenu deux fois plus lourd que son confrère hexagonal. Nissan ne peut plus être traité comme une filiale, en dépit d’une relative ambiguïté dans les termes de l’accord de 2002 entre les deux firmes.

Ces éléments historiques n’ont certes aucun rapport avec les soupçons pesant contre Carlos Ghosn. Ils risquent néanmoins de fragiliser le principal actionnaire du groupe Renault, l’État français, avec 15,01% du capital de l’entreprise, contre 15% pour Nissan. D’autant que des éléments industriels, commerciaux et stratégiques pourraient accroître de plus en plus la force de frappe du partenaire japonais au sein du groupe.

Nissan brille en effet par la dimension de sa présence sur deux marchés décisifs pour les constructeurs automobiles: les États-Unis et la Chine populaire.

La course à la succession de Carlos Ghosn restera une affaire de papables français, mais se pliant de plus en plus à des priorités industrielles japonaises.

