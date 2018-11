Genève fait les cornes à l'UDC

On peut appeler ça une veste. L’initiative UDC contre les juges étrangers a été balayée au niveau suisse et littéralement déplumée dans les urnes genevoises: il ne s’est même pas trouvé un électeur sur quatre du bout du lac pour la soutenir. Les Genevois ont largement préféré le texte sur les vaches à cornes. C’est dire…

Comment expliquer pareille défaite dans un domaine, la souveraineté nationale, sur lequel l’UDC a bâti ses plus grands succès? L’initiative proposait de mettre un terme à l’usage subtil que la Suisse fait de son indépendance. Être souverain ne signifie pas refuser toute concession à l’étranger. C’est accepter des abandons partiels et négociés de souveraineté en échange d’avantages pour son pays (l’accès aux marchés économiques, par exemple). Ce système réussit bien à la Suisse et les électeurs n’ont pas perçu la nécessité d’en changer.

Dans la campagne de votation, l’UDC a également pâti de ses contradictions: après avoir voué les juges fédéraux aux gémonies (au sujet de l’expulsion des criminels étrangers, notamment), elle les a subitement transformés en sauveurs de nos libertés fondamentales. Le changement de discours se remarquait un peu trop.

Au niveau cantonal, l’importance de la Genève internationale, fondée précisément sur des traités signés avec l’étranger, a évidemment pesé dans le score très élevé du non.

Et maintenant? Les partisans d’un rapprochement et d’un accord-cadre avec l’Union européenne auraient tort de se réjouir trop vite. Ce que les Suisses ont soutenu ce dimanche, c’est une approche pragmatique, négociée au coup par coup au plus près de nos intérêts nationaux. Le vote ne constitue en aucun cas une déclaration d’amour à une Union européenne en pleine crise.

La bataille autour d’un accord global, autrement plus difficile, pourrait bien redonner des couleurs à l’UDC. (TDG)