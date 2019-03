Forfaits fiscaux: opération transparence

Les riches étrangers adorent la Suisse et qui s’en plaindrait? Ces contribuables fortunés apportent substance imposable, emplois, capitaux ainsi que des réseaux d’affaires et relationnels qui ont largement contribué à la prospérité du pays ces dernières décennies. Mais sur le premier point, les impôts dont s’acquittent ces grandes fortunes, l’opacité règne. Le problème concerne notamment les résidents imposés au forfait. Cet outil fiscal très prisé des cantons de Vaud et Genève permet à des étrangers n’ayant pas d’activité lucrative en Suisse d’être taxés sur la base de leurs seules dépenses. Donc, dans les faits, très peu.

En 2014, le peuple suisse a rejeté une initiative demandant l’abolition des forfaits fiscaux. Mais le débat sur cette votation a été biaisé, parce qu’on n’a jamais su comment les forfaits étaient calculés. Aujourd’hui, des données inédites montrent que le Canton de Berne a rusé pour minimiser les forfaits des résidents de Gstaad. Ce procédé – ne prendre en compte que leurs dépenses en Suisse plutôt que dans le monde entier – enfreignait les directives fédérales et n’a jamais été honnêtement expliqué.

C’est inquiétant, car le potentiel d’abus dans le domaine du forfait fiscal est important. Cas après cas, on découvre que certains de ses bénéficiaires ne vivent pas du tout en Suisse ou au contraire y travaillent à plein temps, deux situations contraires à l’idée même du forfait. On découvre aussi que la Confédération a fait preuve de mollesse face à des cantons qui concoctaient les forfaits les moins coûteux possible, au mépris des règles qu’elle prétendait imposer.

Le remède à ces dérives est clair. Le Tribunal fédéral l’avait déjà défini en 2017, en autorisant la divulgation des données fiscales de plusieurs milliardaires basés à Gstaad. Sans l’accès à ces informations, avait jugé la Haute Cour, il est impossible de conduire un débat rationnel sur la justice fiscale ou le traitement réservé aux plus riches contribuables. Il est temps que la Confédération impose un minimum de transparence sur les forfaits fiscaux. Sans se laisser impressionner par la menace d’un exode de certaines fortunes étrangères. (TDG)