Finances: à fond dans le brouillard

Le Conseil d’État vient de déposer un gros paquet sur la table du parlement. Pour la première fois, il disposera d’un budget, d’un plan de prévision pluriannuel des dépenses et d’un programme de législature. Un point à mettre à l’actif de ce collège entré en fonction en juin, très occupé depuis quelques semaines par les vicissitudes de son ex-président.

Mais revenons au projet de budget. Malgré une très vive augmentation des revenus, il reste dans le rouge. Il est plombé par les dépenses sociales, l’éducation et la santé. À Genève, la croissance de la population, son vieillissement, la dureté croissante du monde du travail ne sont pas compensés par l’augmentation correspondante des richesses. Alors, ce projet est-il satisfaisant? Pas vraiment à en croire les partis, ce qui n’est pas une preuve en soi, puisque par nature une proposition de compromis est susceptible de s’attirer les foudres de tout le monde. Difficile de leur donner tort. C’est vrai, ce projet, qui s’efforce de ménager la chèvre et le chou en coupant l’oreille de l’une et en enlevant des feuilles à l’autre, ne fait pas rêver. Pouvait-il seulement en être autrement? Désolé, non. Pour charger sabre au clair, un gouvernement doit disposer d’une majorité en béton. Et, sauf sur le papier, ce Conseil d’État ne l’a pas. Il faut donc louvoyer.

Ce n’est pas le seul problème. Car ni lui ni le parlement n’ont de temps à disposition. À force d’avoir repoussé ou vu tomber des réformes, les élus ont moins d’un an pour mettre sous toit la réforme fiscale cantonale PF17 et la remise d’aplomb de la caisse de retraite des fonctionnaires. Des enjeux qui se chiffrent en milliards. Pas question, enfin, pour les citoyens de se tourner les pouces en regardant le spectacle. Ils vont aussi être appelés rapidement à arbitrer entre les diverses options. Pour ces prochains mois, Genève est lancé à fond dans le brouillard. (TDG)