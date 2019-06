FIFA: attention à l’amnésie

Désormais à la FIFA, c’est comme ça. Comme on ne se retrouve entre amis qu’une fois par année, on ne va pas se chercher des noises. Mercredi à Paris, la grande famille des 211 délégués des associations nationales a préféré profiter de l’instant plutôt que de batailler. Surtout que c’était jour de fête particulier, un happy day qui a permis d’élire son patron pour quatre ans. De quoi réjouir Gianni Infantino, qui à l’évidence a pris sa réélection par acclamations comme une preuve d’un soutien fort. Et il n’a peut-être pas tout tort, même si les batailles, notamment avec l’UEFA, vont reprendre une fois les flûtes de champagne vidées.

Pour mettre les invités en condition, la FIFA avait bien fait les choses. Elle a usé de toutes les ficelles. On a parlé développement pour mettre à l’aise toutes les petites fédérations. On a montré des films sur les succès récents, comme la Coupe du monde en Russie, sur des histoires incroyables d’enfants ou de jeunes femmes qui vivent dans le bonheur grâce au football.

Et puis, Gianni Infantino a insisté sur ce qu’il semble considérer comme la plus grande réussite de ses trois premières années de règne: des résultats financiers record. Car sans argent, les belles paroles restent à l’état de mots. Tout cela en soulignant que la FIFA avait «retrouvé sa crédibilité», un exploit sachant qu’en 2015, elle avait l’image d’une «organisation toxique, presque criminelle».

Certes, des progrès ont été réalisés. Mais les défaillances sont aussi plus que jamais réelles. Elles vont de l’utilisation correcte des millions distribués par la FIFA à l’utilisation du football à des fins criminelles, en passant par l’exploitation des joueurs et joueuses les plus faibles ou le système véreux des transferts, liste non exhaustive. Sans compter que la corruption n’a pas vraiment disparu, la preuve par les enquêtes ouvertes et les suspensions prononcées un peu partout dans le monde. À la porte de Versailles, la FIFA s’est livrée à un petit exercice d’amnésie appliquée. Espérons qu’avec l’argent qui coule de nouveau à flot, elle ne redevienne pas permanente. (TDG)