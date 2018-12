En voiture pour 2019!

Eh oui, déjà. Le 31 décembre étant férié à Genève (restauration, en 1813, de la République prime), c’est avec cette édition que nous vous proposons de franchir le cap de la nouvelle année. Nous entrons donc dans la période des souhaits, mais comme ils ont tendance à se moudre en vœux pieux, nous n’allons pas en abuser. Avec un Trump qui se prend pour Donald à la tête de la première puissance mondiale et, en Orient, un Xi Jinping qui joue les Mao, il serait hasardeux de promettre une année sereine et paisible.

Considérée d’en haut, la planète va sans doute vivre une année difficile, climat inclus. Mais vu du sol, il y a des raisons d’espérer. Les Objectifs de développement durable (ODD), orchestrés par la Genève onusienne, voient se multiplier les initiatives régionales sur tous les continents, avec des résultats tangibles. Par exemple en termes de baisse de la mortalité infantile, d’accès à l’éducation ou, simplement, à l’électricité. Et, partout dans le monde, l’homme se fait un peu plus sapiens en agissant à son niveau. Il est d’ailleurs étonnant de constater combien notre série du samedi sur la remise en question de la frénésie des vols à bas prix entraîne intérêt et échos.

S’il y a un vœu à formuler à chacune et à chacun, c’est donc de conserver une capacité d’action. En regardant l’horizon, l’initiative la plus forte à venir l’an prochain dans notre pays émanera des femmes. Vingt-huit ans après le mouvement fuchsia, elles repartent au front. Pas sûr que le mouvement sera aussi jovial qu’en 1991. Nous avons tenté de lister les revendications d’hier et celles d’aujourd’hui. Il y a eu des avancées, mais trop peu en une génération. Relancer une dynamique est nécessaire pour que la mesure étalon des objectifs à atteindre ne soit pas le siècle.

Et promis – là, quasi sûr – ça va bouger à Genève. D’ici à la fin de l’année prochaine, le Léman Express, articulé autour du CEVA, va, enfin, se concrétiser. À l’intérieur de la cité, et de la France voisine au canton de Vaud, cette offre va changer notre manière de nous déplacer. Une révolution qui avance à pas feutrés. En voiture, oui! Mais comme on le dit sur le quai d’une gare.

Quant à la «Tribune de Genève», elle fêtera ses 140 ans. Fringante, plus lue que jamais numérique inclus, elle vous promet de jolies surprises aussi.

