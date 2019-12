Éduquer les élèves au numérique

Genève, 11 décembre

Tandis que le DIP poursuit ses travaux numériques avec une détermination entière, une candidate PLR au Conseil municipal de la ville de Genève s’en prend, dans la «TdG» du 11 décembre, au programme «Numérique à l’école» du DIP. Il est essentiel de rétablir les faits. Depuis plus d’une année, le DIP travaille sur ce programme et continue à le faire avec détermination. En effet, alors que le numérique prend toujours plus d’importance, il est indispensable que l’école remplisse sa mission de préparer les élèves au monde de demain.

Fin 2018, le Département a publié un document intitulé «L’école au service de la citoyenneté numérique». Le cap des travaux numériques du DIP y est fixé de manière très claire pour qui prend la peine de le lire.

L’objectif est de transmettre aux élèves les connaissances et les compétences nécessaires pour devenir des citoyens numériques compétents, égaux, responsables, actifs et protégés. Comme je l’écrivais en juin dernier, «personne ne souhaite «gadgétiser» l’école. L’objectif est au contraire d’aider l’être humain à ne pas se laisser «gadgétiser» par des machines aveugles.»

Sur cette base, Genève a travaillé et continue à travailler, en collaboration avec les autres cantons romands, sur un parcours pédagogique cohérent de la 1P à la fin du secondaire II et dans toutes les filières (collège, ECG, formation professionnelle).

Nos élèves seront éduqués au numérique sur trois plans distincts: la science informatique, le bon usage des TIC, la prise de distance critique et informée à l’égard des promesses et des risques de la société numérique.

À ces trois grands chapitres, Genève a ajouté un axe «Prévention et bonnes pratiques» et élabore un cursus méthodique visant à armer les élèves contre les dérives bien connues des outils numériques: utilisation excessive des écrans, invasion de la vie privée, cyberharcèlement, «fake news» entre autres.

Au fond, il s’agit d’enseigner au numérique et par le numérique, lorsque l’utilisation de l’outil apporte un plus pédagogique. Ainsi, à terme, nous formerons les jeunes à savoir coder et décoder, pour qu’ils ne subissent pas l’évolution technologique mais qu’ils se l’approprient. C’est ainsi qu’ils deviendront des acteurs éclairés d’un monde où le numérique est partout.