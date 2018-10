Du bitume du XXe siècle pour 2024

D’ici six ans, sauf surprise, un ruban de bitume reliera Thonon aux portes de Genève. Attendue comme le Messie par le Chablais, cette autoroute semble en passe de se réaliser. Au grand dam de villages voisins suisses qui craignent, à juste titre, de subir un surcroît de trafic.

Un sale coup de nos voisins français? Difficile de les en accuser alors que leur projet figure dans les documents de coopération transfrontalière, lesquels incluent aussi un projet autoroutier bien genevois, la traversée du lac. Si sa réalisation paraît bien plus improbable, celle-ci suscite aussi des craintes, en France voisine, d’un trafic accru.

Ces peurs croisées montrent que la circulation est désormais vécue comme une patate chaude. On tente de la refiler au voisin, moyennant des infrastructures onéreuses dont on pressent bien qu’elles n’apporteront que des accalmies provisoires puisque leur ouverture ne manquera pas de générer un trafic qui n’aurait pas existé sans elles. On continue donc de procéder comme on l’a fait durant toute la seconde moitié du XXe siècle, avec toutefois, pour la bonne mesure, quelques incantations favorables aux modes doux. Sinon, il paraîtrait sans doute étrange d’étaler tout ce bitume en parallèle au tracé tout proche du RER, le Léman Express, dont on espère qu’il parviendra à desservir dès 2019 l’arrière-pays haut-savoyard en se contentant de voies uniques, un gabarit resté inchangé depuis la construction du chemin de fer au XIXe siècle.

Tout ceci survient alors que le monde vient d’être exhorté à des efforts rapides et sans précédent pour éviter un désastre climatique. Ce qui implique une refonte totale de nos modèles, notamment en matière de mobilité. Et alors? Eh bien on y pense, certes. Mais les inerties sont fortes, les habitudes collantes. On fait donc comme avant. Et bientôt, on roulera sur l’autoroute de Thonon, en bavardant au sujet de la traversée du lac et de l’inexorable fonte des glaciers.

(TDG)