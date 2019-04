Des jardins familiaux sous les bulldozers

Le Canton va-t-il faire donner ses bulldozers contre des jardins familiaux? À Laconnex, une trentaine de cabanons devront disparaître. Comme beaucoup d’autres à Genève, ces petites structures ont été bâties sans permis. Pas de chance pour leurs propriétaires: l’État a décidé d’appliquer la loi!

L’affaire crée la stupeur à Laconnex. Il faut dire que les autorités passent d’un extrême à l’autre: pendant des années, le Canton a toléré ces constructions illégales et a même encaissé des impôts sur les loyers qu’elles généraient…

Sur le fond, il n’y a rien à dire. La loi est la loi. Sur la forme, l’action musclée de l’État ne sera bien acceptée par les citoyens que si elle s’applique à tous et partout, pas seulement aux braves citadins qui cultivent trois salades le dimanche.

À cet égard, la bienveillance manifestée pendant vingt ans envers la Sablière du Cannelet, traitant en pleine zone agricole des centaines de tonnes de gravats de chantier, laisse songeur.

Entre le laisser-faire et l’inflexible rigueur de la loi, il existe un moyen terme, évoqué par le conseiller d’État Antonio Hodgers: donner une marge d’appréciation aux communes. Celles-ci pourraient tenter de trouver des solutions pour les petites constructions du dimanche, et garder l’arme de la dénonciation pour les cas les plus graves. Ce serait une manière intelligente d’appliquer la loi, sans sortir le bazooka pour abattre un moustique. (TDG)