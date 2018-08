Coup habile du patron de l’ONU

Chapeau, Monsieur Guterres! Dans un climat politique de plus en plus irrespirable, le secrétaire général de l’ONU a réussi un coup de maître en nommant l’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet à la tête du Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Voilà une personnalité dont l’envergure, la légitimité, l’autorité et l’expérience diplomatique seront de sérieux atouts pour une Genève internationale mise au défi par la montée des populismes et l’arrivée au pouvoir de Donald Trump.

On pouvait difficilement trouver meilleure candidate! La fille du héros chilien qui résista au général putschiste Augusto Pinochet fut elle-même torturée sous la dictature. En matière de violations des droits de l’homme, elle sait donc de quoi elle parle. Des années plus tard, au sein d’un gouvernement socialiste, elle a mené un processus de réconciliation nationale… avant d’accéder elle-même à la présidence. Elle a fait adopter le mariage homosexuel et dépénalisé l’avortement. Les jeux politiques, elle connaît. La diplomatie aussi.

Le choix d’Antonio Guterres est d’autant plus remarquable que de nombreux États membres de l’ONU avaient clairement fait comprendre qu’ils ne voulaient pas d’un haut-commissaire aux droits de l’homme aussi offensif que le prince jordanien Zeid Ra’ad Al Hussein. Celui-ci avait décrété «dangereux» le président Donald Trump, «raciste» le premier ministre hongrois Viktor et réclamait une «évaluation psychiatrique» du président philippin Duterte. Pas facile, ensuite, d’aller convaincre ces mêmes leaders politiques de respecter un tant soit peu les droits de l’homme!

Bref, certains craignaient de voir un fonctionnaire terne à la tête du Haut-Commissariat. Cela aurait été une mauvaise nouvelle pour la visibilité des droits de l’homme et de Genève – donc de la Suisse – sur la scène internationale. Au contraire, le choix de Michelle Bachelet réinjecte une bouffée d’espoir. Il reste qu’elle hérite de l’un des emplois les plus difficiles au monde. (TDG)