Comment rendre un casse utile

Le 24 novembre 2002, la porte du Musée de l’horlogerie est défoncée, les vitrines brisées et les fleurons du savoir-faire genevois envolés. Cent septante-quatre merveilles de bijouterie, joaillerie, émaillerie et mécanique de précision disparaissent cette nuit-là dans les basques des cambrioleurs. Et sombrent dans le purgatoire des objets volés très identifiés. «Soyez patient! Les pièces feront leur apparition sur le marché entre 2015 et 2020», affirmait en 2009 un inspecteur d’Interpol à Jean-Yves Marin, tout juste arrivé pour piloter le MAH.

C’est exactement ainsi que le scénario se déroule. Le Musée d’art et d’histoire vient de récupérer une tabatière issue du cambriolage. Faut-il parler de cette restitution? Communiquer, comme on dit? Prendre le risque de mettre la puce à l’oreille aux voleurs ou à leur commanditaire, et de tarir peut-être le filon… Le MAH s’est sûrement trouvé face à ce dilemme. Il a tranché. Conférence de presse mardi sur le péristyle des Beaux-Arts où, dans une vitrine, sont exposés deux des trois objets saisis suite au casse de Malagnou. La mise en scène est politique: pile à l’heure où la Commission des travaux du Municipal vient d’allouer un crédit de 500 000 francs pour préétudier l’agrandissement et la rénovation du MAH, il s’agit de frapper un grand coup. De rappeler aux Genevois à quel point ils sont en exil de leur somptueuse collection d’horlogerie. Ne voudraient-ils pas voir ces merveilles exposées dans un Musée d’art et d’histoire digne d’elles? Voilà une communication qui sait être ponctuelle. (TDG)