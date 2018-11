Climat: le pouvoir d'agir

Les risques liés au réchauffement climatique entrent dans une phase politique nouvelle. Celle des mesures concrètes. À l’évidence, ceux qui pensaient que nous aurions une ou deux décennies pour nous décider à bouger se sont trompés. Il faut agir dès maintenant, même si le débat politique s’annonce difficile, comme le montre la tentative incomprise du gouvernement d’Emmanuel Macron d’introduire des taxes écologiques sur les carburants.

En Suisse également, la nouvelle taxation du dioxyde de carbone (C02) ne réunit pas un consensus, alors même que les scientifiques plaident pour une accélération des politiques de lutte contre les gaz à effet de serre. La prochaine conférence sur le climat, qui se tiendra du 3 au 14 décembre à Katowice, en Silésie polonaise, butera une fois de plus sur le financement de la transition énergétique et la politique américaine de la chaise vide.

Comme le dit très justement le Prix Nobel Jacques Dubochet, la gouvernance climatique mondiale s’apparente à un paquebot dont le gouvernail serait bloqué. Ce ne sont probablement pas les décisions des États qui parviendront à lui faire changer de cap mais plus sûrement la société civile. Les villes et les régions, avec l’appui des entreprises qui anticipent un changement de route, sont les hérauts de la transition. Cette mobilisation grandit partout sur la planète, en dépit des tweets de Donald Trump.

Les pionniers de la lutte savent que leur combat sera ardu, mais ils peuvent s’appuyer sur des faits rassurants. Pour la première fois de son histoire, l’humanité dispose d’un savoir technologique et d’instruments économiques qui peuvent changer la donne sur le long terme. Ainsi, les énergies propres (solaire, éolien, géothermie, hydraulique, etc.) auront progressé plus vite que les énergies fossiles de 2011 à 2020. C’est un fait inédit: la part des hydrocarbures, qui représentait encore 82% de l’énergie primaire consommée, a reculé à 76%, alors même que la consommation a littéralement explosé. En clair, le paquebot a commencé à changer de direction. Pour paraphraser Winston Churchill: «Ce n’est pas encore la fin de la lutte. Mais, c’est peut-être la fin du commencement.»

