Blocher, le loup dans la bergerie des médias

Vingt-cinq journaux d’un coup! Et la bagatelle de 800'000 lecteurs potentiels à portée de main de l’UDC. L’annonce mercredi du rachat du groupe de presse familial Zehnder par Christoph Blocher résonne comme un coup de tonnerre dans un ciel médiatique pourtant très bouché.

Tandis que la presse écrite se restructure dans la douleur, le tribun zurichois parie, lui, sur la survie du papier. Et s’offre un petit empire de presse, qui s’étend de la Suisse orientale à Bâle en passant par la campagne zurichoise.

«N’y cherchez aucun calcul politique», assure-t-il la main sur le cœur. L’opération menée par le groupe BaZ, dont Blocher possède un tiers des actions, s’inscrirait dans une pure logique économique. Le seul objectif visé serait de renforcer la solidité du groupe, et de son titre phare, la Basler Zeitung.

Et Christoph Blocher d’assurer que les rédactions garderont leur indépendance. De toute façon, vouloir transformer un journal en organe de propagande au service de l’UDC ferait fuir les annonceurs. Et s’apparenterait donc à une hérésie économique. Sous-entendu, vous me connaissez, je suis avant tout un homme d’affaires et d’argent.

Faut-il le croire pour autant? Le doute est permis. Selon la vieille règle qui veut que les mêmes causes produisent les mêmes effets, il y a fort à parier que Blocher fera de ses nouveaux joujoux ce qu’il a fait d’abord à la Weltwoche, puis à la Basler Zeitung c’est-à-dire infléchir leur ligne éditoriale à droite, puis les transformer en outils de diffusion du blochérisme. Fût-ce au mépris de toute logique économique.

Ainsi les Bâlois ont-ils déserté en masse leur quotidien régional, qui a perdu près de la moitié de ses lecteurs en sept ans! Le choc culturel sera sans doute moins rude cette fois, puisque l’essentiel des nouveaux titres se trouve en Suisse orientale, qui est un des bastions de l’UDC.

Reste à voir si Blocher gagnera le combat des idées. Plus ancré à gauche que jamais, Bâle a montré qu’il n’est pas si facile d’endoctriner les lecteurs. La liberté de diffuser ses idées s’arrête là où commence celle des lecteurs de se forger eux-mêmes leur opinion.

