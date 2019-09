Apothéloz fait volte-face

S’il existe à Genève un terrain miné, c’est bien la culture. Thierry Apothéloz semble l’avoir compris in extremis. Face au mouvement La Culture Lutte réuni lundi soir, le conseiller d’État socialiste a enclenché la marche arrière. Après avoir braqué tous les milieux concernés, les communes, la Ville de Genève et l’ensemble des partis politiques sauf le sien – qui restait sur sa réserve, on comprend mieux aujourd’hui pourquoi –, le magistrat a annoncé ni plus ni moins qu’il retirait son Message culture.

Ce texte, en consultation depuis le 1er juillet, devait régler la mise en œuvre de l’initiative «Pour une politique culturelle cohérente à Genève» acceptée en mai. C’est en tout cas comme ça qu’il a été compris par tous. Rédigé dirait-on à la va-vite sur un coin de table, cet avant-projet a valu à Thierry Apothéloz de voir se dresser contre lui une fronde musclée. Ses détracteurs, dont beaucoup ont l’expérience d’un collectif bien rodé – le Rassemblement des artistes et acteurs culturels (RAAC) –, ne se sont pas gênés pour lever le poing. Ils ont notamment reproché au magistrat de n’avoir invité à sa table de travail aucun des vieux routards de la politique ou de la pratique culturelles. Une erreur stratégique qui menaçait de lui coûter cher politiquement. Il l’a bien compris. Aussi, après avoir excellé dans l’art de se mettre tout le monde à dos, le conseiller d’État a-t-il opté pour celui du rétropédalage. Il va consulter large. Lui qui vient du mondede la cohésion sociale aurait pu se douter qu’il fallait commencer par là. Les acteurs culturels ne sont pas du genre à se laisser confiner dans le rôle de spectateurs.

Depuis 2007, ils ont l’habitude de donner de la voix. Cette année-là se constitue le RAAC, en réponse à la menace du désengagement de l’État des affaires de culture au profit des communes genevoises, de la Ville en particulier. On débat, on s’écharpe, on cherche ensemble des solutions aux problèmes de chacun, qui sont ceux de tous. Charles Beer, alors conseiller d’État en charge de la Culture, se joint à la discussion. Mieux, il la suscite. Et garde la main sur le dossier. Avec intelligence et un fin sens politique, il se pose en ministre de la Culture. Le premier, il parle d’un Conseil consultatif. Nous sommes en 2008. Onze ans plus tard, que se passe-t-il sur cette scène genevoise truffée de chausse-trappes? Si Thierry Apothéloz a glissé, il s’est rattrapé. De justesse.