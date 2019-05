Alerte au cœur de la démocratie

Fausse alerte ou fait grave? Il est trop tôt pour le dire, l’enquête est en cours, comme on dit. Mais la descente de la police au Service des votations fait froid dans le dos. C’est que les opérations électorales que celui-ci est chargé d’organiser sont le cœur physique de la démocratie. Toute erreur, tout dysfonctionnement, ou pire encore, toute malversation, serait insupportable. Car, voyez-vous, le carburant de la démocratie, c’est la confiance. Et si le citoyen l’accorde aux institutions, c’est qu’il sait que sa voix peut faire la différence. Il sait que lorsque ses opinions sont défaites, c’est parce que la majorité en a décidé autrement. Et s’il s’y résout, c’est parce qu’il a l’espoir qu’un jour, cette majorité bascule de son côté. C’est à ces certitudes et à cet espoir que s’attaquent ceux qui veulent fausser la démocratie.

Ne dramatisons pas? D’accord, mais alors la transparence s’impose! De la part d’un Conseil d’État pas très en forme, mais aussi d’un Palais de justice, dont la politique de communication n’offre pas toutes les garanties. Que s’est-il passé? Depuis quand? Quelles sont les opérations concernées? Quelle est l’ampleur du phénomène? Il faut savoir et vite. Dans moins dix jours, le 19 mai, les citoyens sont appelés à trancher sur des sujets cruciaux et beaucoup ont déjà voté… Déjà, le venin de la suspicion fait son œuvre. En 2011, l’initiative sur la mobilité douce est passée de peu. En 2012, la loi sur la police a été acceptée par les poils. À chaque élection, le succès des candidats se joue parfois à une poignée de suffrages.

Depuis 2018, la Genève politique traverse une mauvaise passe. Le crash moral, lié à l’affaire Maudet et aux notes de frais du Conseil administratif de la Ville, met la confiance du citoyen à rude épreuve. Le tout sur la toile de fond d’un monde et d’une Europe où les ennemis de la démocratie s’enhardissent. Ce n’est pas le moment de faiblir.