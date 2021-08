Série d’été «Sieste en poussette» (7/8) – Sieste présidentielle à l’ombre des arbres du parc La Grange Bébé ne dort qu’en poussette? Voici des idées d’itinéraires conçus pour favoriser son endormissement. Spécial parents, grands-parents et nounous. Marianne Grosjean

L’étang abrite poissons et tortues. PIERRE ALBOUY

Vous êtes jeunes parents et avez toujours habité loin des Eaux-Vives? Cet épisode des siestes en poussette est pour vous. Du parc La Grange, vous connaissez la grande pelouse donnant sur le lac pour pique-niquer, l’Orangerie pour se cultiver, la scène Ella Fitzgerald pour s’encanailler. Mais le vrai trésor de ce lieu enchanteur, pour le promeneur de poussette solitaire, s’avère être le jardin alpin, situé tout en haut à gauche, juste avant le parc canin.

Tout autour d’un magnifique étang abritant poissons et tortues, de l’ombre rafraîchissante vous attend sous les arbres bordant toute la promenade. De nombreux bancs ainsi ombragés sont disposés à vous accueillir, promeneur fourbu par l’effort et le soleil, et bébé fatigué d’avoir les joues si rondes et les poignets si potelés, tandis que les nombreux oiseaux assurent le bruit blanc nécessaire à l’endormissement rapide de Junior. Évitez toutefois de nourrir les oiseaux avec votre vieux pain: les corneilles et les pigeons seront les plus rapides, et leur ramage n’étant pas connu pour avoir impressionné les poètes des siècles passés, ils risquent fort de réveiller bébé en se disputant les miettes du quignon.