Après Ambri - Ge/Servette Johnny Kneubühler a eu de la peine à s’endormir

En inscrivant le deuxième but d’Ambri, l’ex-junior des Vernets a plongé un peu plus les Servettiens dans les soucis et une grosse frustration. Si la Romandie lui manque, l’attaquant se plaît en Léventine.